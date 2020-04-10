В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.

Градоначальник назвал введение пропускного режима «неизбежным дополнительным ограничением и неудобством».

Он также отметил, что наблюдается ситуация, когда не все жители столицы и области придерживаются установленных правил самоизоляции.

Мэр уточнил, что пропускная система будет введена в три этапа: сначала для поездок на работу, затем для поездок иных целей, а также, если это будет необходимо, для передвижения.

«Пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений», — подчеркнул Собянин.

Он добавил, что о сроках введения каждого из этапов уточнят отдельно.

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