В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Градоначальник назвал введение пропускного режима «неизбежным дополнительным ограничением и неудобством».
Он также отметил, что наблюдается ситуация, когда не все жители столицы и области придерживаются установленных правил самоизоляции.
Мэр уточнил, что пропускная система будет введена в три этапа: сначала для поездок на работу, затем для поездок иных целей, а также, если это будет необходимо, для передвижения.
«Пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений», — подчеркнул Собянин.
Он добавил, что о сроках введения каждого из этапов уточнят отдельно.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Специальные коды: когда в Москве введут пропускную систему
— В Приморье ввели режим электронных пропусков
— Воробьев: власти Подмосковья ведут предварительную работу по введению спецпропусков