Руководитель военной кафедры ВШЭ объяснил отчисление критиковавшего армию студента
Начальник военного учебного центра Высшей школы экономики (ВШЭ) Владимир Коргутов не стал давать свою оценку высказываниям студента, посчитавшего военную кафедру способом «избежать призывного рабства».
В беседе с «Газетой.Ru» преподаватель подчеркнул, что этим делом занимается дисциплинарная комиссия.
«Делом занимается дисциплинарная комиссия ВШЭ, она приняла решение. Мне тут вряд ли нужно что-то комментировать», — пояснил Коргутов.
Он добавил, что за все годы руководства кафедрой ни разу не сталкивался с негативным отношением к службе со стороны студентов.
«Я первый раз с подобным сталкиваюсь. Знаю, что некоторые ребята и после кафедры идут служить и служат. Да и он поначалу был убежденный. Но каждый человек имеет свое мнение. Мне неприятно, честно скажу, потому что и силы вкладывали в него, и убеждали, и говорили, но вот так вот парень поступил», — заключил Коргутов.
В феврале студент нижегородского филиала ВШЭ в соцсетях написал, что поступил на военную кафедру, чтобы получить военный билет и уклониться от службы. По словам молодого человека, за полтора года обучения он изменил отношение к армии.
После этого руководство вуза начало проверку его слов. Дисциплинарная комиссия рекомендовала руководству ВШЭ вынести выговор студенту и отчислить его из военного учебного центра.
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