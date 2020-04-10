Руководитель военной кафедры ВШЭ объяснил отчисление критиковавшего армию студента

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Начальник военного учебного центра Высшей школы экономики (ВШЭ) Владимир Коргутов не стал давать свою оценку высказываниям студента, посчитавшего военную кафедру способом «избежать призывного рабства».

В беседе с «Газетой.Ru» преподаватель подчеркнул, что этим делом занимается дисциплинарная комиссия.

«Делом занимается дисциплинарная комиссия ВШЭ, она приняла решение. Мне тут вряд ли нужно что-то комментировать», — пояснил Коргутов.

Он добавил, что за все годы руководства кафедрой ни разу не сталкивался с негативным отношением к службе со стороны студентов.

«Я первый раз с подобным сталкиваюсь. Знаю, что некоторые ребята и после кафедры идут служить и служат. Да и он поначалу был убежденный. Но каждый человек имеет свое мнение. Мне неприятно, честно скажу, потому что и силы вкладывали в него, и убеждали, и говорили, но вот так вот парень поступил», — заключил Коргутов.

В феврале студент нижегородского филиала ВШЭ в соцсетях написал, что поступил на военную кафедру, чтобы получить военный билет и уклониться от службы. По словам молодого человека, за полтора года обучения он изменил отношение к армии.

После этого руководство вуза начало проверку его слов. Дисциплинарная комиссия рекомендовала руководству ВШЭ вынести выговор студенту и отчислить его из военного учебного центра.

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