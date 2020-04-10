Песков ответил, почему снял приобретенный для профилактики блокатор вируса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снял блокатор вирусов, который приобрел для профилактики. Об этом сообщает издание «Подъем».

Ранее на пиджаке представителя Кремля был замечен блокатор в форме бейджа, который он купил в аптеке.

«Меня просто все напугали, что он точно может быть вредным!» — добавил Песков.

Он также подчеркнул, что не был уверен в эффективности устройства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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