Песков ответил, почему снял приобретенный для профилактики блокатор вируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снял блокатор вирусов, который приобрел для профилактики. Об этом сообщает издание «Подъем».
Ранее на пиджаке представителя Кремля был замечен блокатор в форме бейджа, который он купил в аптеке.
«Меня просто все напугали, что он точно может быть вредным!» — добавил Песков.
Он также подчеркнул, что не был уверен в эффективности устройства.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Список обновлен: чем в России лечат от COVID-19
— В Австралии найден препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов