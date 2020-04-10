Космонавты составили плейлисты для изоляции

Эксклюзив

Российские космонавты совместно с сервисом «Яндекс.Музыка» подготовили музыкальные подборки, которые помогут пережить период самоизоляции. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Музыка в плейлистах сочетается с комментариями космонавтов, которые рассказывают о своих любимых песнях, профессиональных традициях и историях из жизни на орбите.

Находящимся на самоизоляции космонавты порекомендовали ставить на звонок будильника энергичную музыку, чтобы правильно настроиться на день.

«Есть песня, под которую я очень любил релаксировать после насыщенного дня на борту МКС. Это был Mark Knopfler с песней Rüdige. И сам исполнитель, и герой его песни демонстрируют нам то, «что в мире нет таких вершин, что взять нельзя», — сказал космонавт Александр Мисуркин.

«Самая опасная и в то же время самая интересная работа в космосе - это выход в открытый космос в скафандре. Но чтобы исключить ошибки и провести успешный выход, надо учесть все мелочи и хорошо подготовиться. В этом нам помогает песня композитора Эдуарда Артемьева из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», — поделился летчик-космонавт Олег Артемьев.

В плейлисты попали, в том числе песни: «Куба» группы «Ночные снайперы», «Мое сердце» группы «Сплин», «Believer» группы Imagine Dragons и «Ваше благородие, госпожа удача» из «Белого солнца пустыни».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин вышел на связь с космонавтами на МКС