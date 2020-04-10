Замглавы Минпромторга извинился за нецензурные высказывания в аэропорту

Заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска. Ситуацию он прокомментировал на своей странице в Facebook.

Овсянников отметил, что выполнил все законные требования сотрудников аэропорта и не использовал служебное удостоверение, чтобы избежать ответственности. Он пояснил, что его нецензурные высказывания были вызваны необоснованными многократными требованиями предъявить посадочный талон.

«И даже зарегистрировавшись на рейс, я услышал очередное требование о посадочном талоне уже от подошедших сотрудников полиции. После чего я высказался некорректно, а по-русски - нецензурно, за что приношу свои искренние извинения...» – написал Овсянников.

Замглавы Минпромторга также отметил, что считает обоснованным вопрос об его исключении из партии и не отрицает, что должен нести административную ответственность.

Ранее Дмитрий Овсянников был исключен из партии «Единая Россия» после скандала в аэропорту Ижевска.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

— «Начал выражаться»: замминистра оштрафовали в аэропорту

— Минпромторг проверит инцидент с замминистра Овсянниковым в Ижевске