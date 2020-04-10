Число жертв коронавируса в Испании возросло до 15 843

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В Испании за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 605 человек. Об этом сообщает издание El Pais.

Общее число погибших от COVID-19 в стране достигло 15 843.

Заразились 157 022 человека, вылечились 55 668 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,6 млн случаев заражения.

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