Траурные мероприятия в годовщину крушения Ту-154 Качиньского прошли в Смоленске

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Траурные мероприятия, приуроченные к годовщине крушения самолета Ту-154, при котором погиб бывший президент Польши Лех Качиньский, прошли в Смоленске. Об этом сообщается на сайте правительства Смоленской области.

Основные мероприятия прошли на месте крушения, в них принял участие полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, говорится в сообщении. В частности, Щеголев возложил венок от главы государства к памятному камню у аэродрома «Северный».

Катастрофа произошла 10 апреля 2010 года. Правительственный самолет Ту-154 следовал в Катынь. Из-за плохой видимости пилоты решили посадить борт на взлетно-посадочную полосу аэродрома Северный, но посадка оказалась неудачной, и он столкнулся с землей. На борту находилась официальная делегация Польши, а также президент республики Лех Качиньский. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту.

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