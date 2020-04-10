Известный путешественник из Петербурга отравился цикутой и погиб

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Известный путешественник из Санкт-Петербурга Александр Норко скончался, он отравился корнями ядовитого растения цикута, которое принял за корни кувшинки. Об этом сообщила его супруга Лариса Норко на своей странице в «Вконтакте».

Отмечается, что Норко умер 6 апреля. За несколько часов до своей смерти он сообщил жене об обнаруженном растении, сказал, что будет его варить.

«По мнению специалистов — это вех обыкновенный, приятный на вкус и запах, но убивает лошадь...» — пояснила Норко.

Ранее Александр Норко сообщил в соцсети, что временно удаляется с палаткой на природу из-за «нездорового ажиотажа» вокруг коронавируса.

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