Регионы задумались о продлении учебного года для начальной школы на июнь

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Несколько российских регионов обратились в Министерство просвещения с предложением продлить учебный год для учеников 1-4 классов на июнь. Об этом заявил заместитель министра просвещения России Виктор Басюк, сообщает «Интерфакс».

В министерство поступили обращения от регионов, которые хотят объявить апрель выходным месяцем для учеников начальной школы и перенести учебное время на июнь, отметил Басюк. Он добавил, что у данной идеи есть ряд недостатков.

По оценке замминистра, подобные меры могут вызвать дискомфорт для учеников и их родителей, а также затронуть трудовые права учителей.

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