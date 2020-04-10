Регионы задумались о продлении учебного года для начальной школы на июнь
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Несколько российских регионов обратились в Министерство просвещения с предложением продлить учебный год для учеников 1-4 классов на июнь. Об этом заявил заместитель министра просвещения России Виктор Басюк, сообщает «Интерфакс».
В министерство поступили обращения от регионов, которые хотят объявить апрель выходным месяцем для учеников начальной школы и перенести учебное время на июнь, отметил Басюк. Он добавил, что у данной идеи есть ряд недостатков.
По оценке замминистра, подобные меры могут вызвать дискомфорт для учеников и их родителей, а также затронуть трудовые права учителей.
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