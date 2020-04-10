В период карантина россияне заинтересовались работой на природе

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В период карантина россияне стали проявлять интерес к работе в сфере фермерства и сельского хозяйства. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисах HeadHunter, YouDo и «Авито. Работа».

Такие вакансии позволяют людям не только зарабатывать деньги в условиях экономического спада, но и находиться на свежем воздухе во время самоизоляции.

По данным сервиса YouDo, за последние две недели марта количество запросов от соискателей в сферах агрикультуры увеличилось на 56% по сравнению с первой половиной месяца.

В HeadHunter зафиксировали небольшое увеличение спроса на вакансии домашнего персонала, в том числе в загородных домах. Искать работу в сфере фермерства и садоводства россияне стали на 4% чаще.

По мнению менеджера «Авито.Работа» Дмитрия Пучкова, в ближайшее время спрос на работу за городом будет только возрастать.

«Во-первых, погодные условия станут еще лучше. Во-вторых, самоизоляция у большинства населения длится только 2-3 недели. Вполне вероятно, что ближе к маю жители страны начнут в еще большем объеме искать варианты подобных подработок на свежем воздухе», — заключил Пучков.

Впрочем, подобная тенденция наблюдается не только в России. В Великобритании в период с 30 марта по 5 апреля местные жители 50 тыс. раз искали рабочие места в сфере сельского хозяйства.

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