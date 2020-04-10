Путин поручил МВД принять меры по соблюдению карантина прибывшими из-за границы

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Президент России Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять дополнительные меры по соблюдению карантина гражданами, которые недавно побывали в странах с неблагополучной ситуацией с коронавирусом. Об этом говорится на сайте Кремля.

Также МВД и Росгвардия должны принять допмеры «по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в организациях и учреждениях, участвующих в реализации мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и на прилегающих к ним территориях».

Доклад о совершенной работе должен быть готов до 15 апреля, а после этого предоставляться еженедельно.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,6 млн.

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