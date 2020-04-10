Суд продлил арест расстрелявшему срочников Шамсутдинову

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Суд постановил продлить арест солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял восемь своих сослуживцев в воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Равиля Тугушева.

По его словам, арест Шамсутдинову продлили на четыре месяца.

«В связи с коронавирусом следственных действий нет, поэтому я планирую вылететь туда (в Читу. — Прим. ред.) в мае», — сказал Тугушев.

Юрист добавил, что в это же время он намерен ознакомиться с результатами психиатрической экспертизы Шамсутдинова.

25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены и сейчас находятся в московском госпитале имени Бурденко.

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