Глава «Вектора»: эпидемия коронавируса будет сезонной

Гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов назвал условие, при котором эпидемия коронавирусной инфекции перейдет в разряд сезонных. Об этом он сказал в эфире Первого канала.

Он отметил, что эпидемия коронавируса, безусловно, закончится, а «сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания».

«Сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа», — заявил Максютов.

По его словам, чтобы этого избежать, у 50-60% населения Земли должен появиться иммунитет. Он может выработаться за счет перенесенного заболевания или благодаря вакцинации, уточнил руководитель «Вектора».