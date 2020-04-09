Врач рассказал, когда нельзя промывать нос

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Кандидат медицинских наук и руководитель медицинской клиники Владимир Зайцев заявил, что промывать носовую полость для профилактики коронавируса не имеет смысла, если слизистая иссушена, сообщает ТАСС.

«Если полость носа чистая изначально, никакой слизи нет, если нос не заложен и дышит нормально, то промывать нет необходимости», — сказал Зайцев.

Он пояснил, что промывать нос солевым настоем рекомендуется только при наличии слизи, в противном случае это может быть вредно для организма. В частности, это может привести к раздражению слизистой оболочки, воспалению и кровотечениям.

Для профилактики инфекции Зайцев советует использовать аптечные противовирусные препараты для полости носа, стимулирующие иммунитет слизистой носоглотки. Их лучше наносить перед выходом из дома.

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