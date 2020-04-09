Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет. Об этом он сказал в прямом эфире портала «Будущее России».
До этого Минпросвещения сообщило, что регионы должны очно провести ОГЭ по двум обязательным предметам.
«Уменьшив число выборных предметов до двух (русский язык и математика), мы уменьшаем потоки, количество пунктов проведения экзаменов и количество дней проведения экзаменов», — добавил он.
По его словам, регионам разрешат самостоятельно определять расписание экзаменов ОГЭ.
Ранее Минпросвещения России объявило о переносе ЕГЭ и ОГЭ из-за угрозы распространения коронавируса. ОГЭ, который проходят выпускники 9 классов, начнется 9 июня вместо ранее установленного 22 мая.
Во всех регионах страны объявлен режим повышенной готовности. Пожилым людям старше 65 и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим. Все граждане, прибывающие из-за границы, обязаны самоизолироваться на 14 дней.
В России на данный момент зарегистрировано более 10 тыс. случаев заражения COVID-19, вылечились почти 700 человек, а погибли — 76.
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