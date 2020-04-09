Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

<img src="//img.gazeta.ru/files3/799/8272799/Ege-pic905-895x505-44569.jpg">

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет. Об этом он сказал в прямом эфире портала «Будущее России».

До этого Минпросвещения сообщило, что регионы должны очно провести ОГЭ по двум обязательным предметам.

«Уменьшив число выборных предметов до двух (русский язык и математика), мы уменьшаем потоки, количество пунктов проведения экзаменов и количество дней проведения экзаменов», — добавил он.

По его словам, регионам разрешат самостоятельно определять расписание экзаменов ОГЭ.

Ранее Минпросвещения России объявило о переносе ЕГЭ и ОГЭ из-за угрозы распространения коронавируса. ОГЭ, который проходят выпускники 9 классов, начнется 9 июня вместо ранее установленного 22 мая.

Во всех регионах страны объявлен режим повышенной готовности. Пожилым людям старше 65 и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим. Все граждане, прибывающие из-за границы, обязаны самоизолироваться на 14 дней.

В России на данный момент зарегистрировано более 10 тыс. случаев заражения COVID-19, вылечились почти 700 человек, а погибли — 76.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ОГЭ по двум обязательным предметам пройдет очно

— Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года

— Минпросвещения объявило о переносе ЕГЭ и ОГЭ в связи с пандемией