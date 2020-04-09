Москвичам присудили первые штрафы за нарушение режима самоизоляции

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Суды Москвы оштрафовали 9 человек за нарушение режима самоизоляции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Мосгорсуд.

Размер штрафа составил 15 тыс. руб.

Отмечается, что Коптевский суд признал виновным жителя Подмосковья, находившегося в Москве без оснований, предусмотренных указом мэра Москвы.

Женщину оштрафовали за нахождение на спортивной площадке с нарушением дистанции в 100 м от места фактического проживания.

Еще в 7 случаях граждане также получили штрафы за нарушение режима самоизоляции.