Жителя Петербурга оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
В Санкт-Петербурге оштрафовали гулявшего с ребенком на детской площадке мужчину. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Нарушение было зафиксировано участковым полицейским, который составил протокол о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предусмотренном частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ.
В результате мужчине был выписан административный штраф в размере 15 тысяч рублей.
Как пояснили в пресс-службе, основанием для составления протокола стало то, что с 28 марта по 30 апреля детские площадки находятся в перечне запрещенных для посещения объектов. Соответствующее постановление было подписано правительством Санкт-Петербурга с целью борьбы с распространением коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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