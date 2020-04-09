США вышли на второе место по смертности от коронавируса
Соединенные Штаты вышли на второе место по смертности от коронавируса нового типа среди мировых стран, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
По последней информации, число летальных исходов после заражения коронавирусом в США достигло 14 817, при этом в Испании этот показатель составляет 14 792. Первое место в мире по числу жертв COVID-19 занимает Италия, там зафиксировано 17 669 смертей.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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