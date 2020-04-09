США вышли на второе место по смертности от коронавируса

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Соединенные Штаты вышли на второе место по смертности от коронавируса нового типа среди мировых стран, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По последней информации, число летальных исходов после заражения коронавирусом в США достигло 14 817, при этом в Испании этот показатель составляет 14 792. Первое место в мире по числу жертв COVID-19 занимает Италия, там зафиксировано 17 669 смертей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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