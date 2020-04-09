В Минздраве назвали причину роста числа зараженных коронавирусом в России

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Рост числа зараженных коронавирусом нового типа в России объясняется тем, что россияне на сразу стали соблюдать режим самоизоляции после объявления нерабочих дней, заявила главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Елена Малинникова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Малинниковой, последний рост числа заболевших наступил «через пять-семь-восемь» дней после «шашлыков».

По последним данным, в России коронавирус диагностирован у 8672 человек. За все время эпидемии скончались 70 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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