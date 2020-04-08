Путин поручил оценить правомерность введения ограничений на транспорт в регионах

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Президент России Владимир Путин в рамках совещания с главами регионов заявил о необходимости оценить обоснованность введения ограничений для транспорта в субъектах РФ. Текст заявления приводится на сайте Кремля.

Он призвал оценить, не повлияют ли ограничения на передвижение транспорта на «экономику самого региона, соседей, да и всей страны».

Путин также попросил глав региона выявить, насколько необходимо введение таких мер в рамках борьбы с коронавирусом.

Президент поручил правительству проанализировать ситуацию и выдать требования регионам.

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