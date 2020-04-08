В Москве полиция задержала двух мужчин, незаконно торгующих масками

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В Москве правоохранители задержали двух мужчин, незаконно торгующих медицинскими масками по завышенным ценам, пишет МВД Медиа.

Отмечается, что один подозреваемый продавал маски по 250 рублей в электропоезде Александров – Москва, а второй был задержан на Курском вокзале, где он торговал многоразовыми масками.

По данным правоохранителей, у «предпринимателей» не было разрешений на торговлю.

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