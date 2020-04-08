Всплеск подачи заявок на регистрацию брака произошел в Ухане

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В китайском Ухане зафиксировали всплеск подачи заявок на регистрацию брака после 76 дней полной изоляции на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Global Times.

Временные неполадки в работе онлайн-системы подачи заявлений произошли из-за большого количества желающих подать заявление пользователей.

Так, в среду, 8 апреля, платформой для подачи заявлений, по данным СМИ, воспользовалось в три раза больше граждан, чем в обычный день до карантина.

Услуга регистрации брака была возобновлена в Ухане 3 апреля. Уточняется, что подающие заявление должны иметь «зеленый код здоровья».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.