Жену призвавшего оставаться дома американского мэра застали в баре
Супругу главы города Алтон, штат Иллинойс, Бранта Уолкера, который призвал местных жителей соблюдать карантинные меры, обнаружили в баре. Об этом сообщает CNN.
Уолкер разрешил сотрудникам полиции на свое усмотрение выписывать штрафы и прибегать к арестам жителей, нарушающих нормы самоизоляции. Такое решение он принял после того, как полицейские заявили, что граждане не прислушались к рекомендациям мэра по соблюдению карантина.
Как отмечает СМИ, спустя 48 часов после решения Уолкера полиция разогнала группу людей в баре в центре Алтона. Среди нарушивших карантин была обнаружена жена Уолкера.
Мэр американского города уточнил, что призвал полицейских обращаться с ней так же, как и с другими гражданами города.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.