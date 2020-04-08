Группу российских строителей БелАЭС госпитализировали с COVID-19 в Белоруссии
Группа из 15 российских строителей заразилась коронавирусом в Белоруссии. Инфицированных госпитализировали, сообщил глава Минздрава страны Владимир Караник.
По его словам, строители из России прибыли в Островец на строительство Белорусской АЭС, и их сразу поместили на карантин. После проведения повторного теста у них обнаружили коронавирус.
Караник уточнил, что все заболевшие россияне госпитализированы. Они находятся под наблюдением врачей.
«Строители не участвовали в стройке <...> Проводится их углубленное обследование», — цитирует министра «Интерфакс».
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