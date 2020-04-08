Авторы «Бессмертного полка» сочли опасным проведение шествия из-за коронавируса

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Авторы «Бессмертного полка» считают небезопасным проведение массового шествия даже после окончания периода самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте «Бессмертного полка».

«Мы считаем в условиях реальной опасности даже по окончании установленного сегодня периода самоизоляции необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях», — говорится в сообщении.

По мнению авторов инициативы, празднование Дня Победы возможно и без проведения шествия, а продемонстрировать личное отношение к празднику можно без риска для своего здоровья и окружающих.

Организаторы советуют размещать в социальных сетях истории своих родственников, переживших войну, а также рассказать об этом детям в семейном кругу.