Авторы «Бессмертного полка» сочли опасным проведение шествия из-за коронавируса
Авторы «Бессмертного полка» считают небезопасным проведение массового шествия даже после окончания периода самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте «Бессмертного полка».
«Мы считаем в условиях реальной опасности даже по окончании установленного сегодня периода самоизоляции необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях», — говорится в сообщении.
По мнению авторов инициативы, празднование Дня Победы возможно и без проведения шествия, а продемонстрировать личное отношение к празднику можно без риска для своего здоровья и окружающих.
Организаторы советуют размещать в социальных сетях истории своих родственников, переживших войну, а также рассказать об этом детям в семейном кругу.