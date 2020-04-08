Больница Крыма приостановила работу из-за пациента с подозрением на COVID-19

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за выявления пациента с подозрением на COVID-19 больница в Армянске приостановила выписку и прием больных. Об этом пишет РИА «Новости».

Он отметил, что подозрение на коронавирус имеется у вернувшейся из Москвы женщины. Ее брат накануне попал в данное медучреждение с гипертоническим кризом.

Аксенов пояснил, что бульницу решили закрыть, поскольку результат теста женщины еще не известен, но имеется большая доля вероятности, что он окажется положительным.

«Сегодня под угрозой нахождения на карантине вся больница Армянска», — заключил глава Крыма.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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