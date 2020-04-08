Зафиксирован рост одобрения мер властей по борьбе с коронавирусом
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Растет число россиян, которые эффективно оценивают предпринимаемые властями страны меры по противодействию пандемии коронавируса.
Такие данные приводит в среду принадлежащий Григорию Березкину РБК, ссылающийся на результаты опроса ВЦИОМ.
Так, 2 апреля достаточными меры властей по борьбе с COVID-19 назвали 63% россиян.
По сравнению с 29 марта этот показатель вырос на 11 процентных пунктов.
Кроме того, на 9% за тот же период выросло число тех, кто считает достаточными меры, предпринятые властями для подготовки медучреждений к приему инфицированных коронавирусом.
Статпогрешность социологического исследования — 2,5%
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