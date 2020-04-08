Украинские врачи будут использовать пластиковые пакеты вместо ИВЛ

Украинские врачи нашли способ заменить аппарат ИВЛ (искусственной вентиляции легких) для больных COVID-19 на пластиковые пакеты для неинвазивного CPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением), технология позволит обеспечивать кислородом большее количество пациентов в тяжелом состоянии. Об этом на странице в Faccebok написала доктор из Харькова Елизавета Шилова.

По ее словам, технология обеспечения кислородом с помощью таких пакетов ранее спасала много людей в условиях дефицита обыкновенных аппаратов.

«Использовали потому, что тогда тоже не было аппаратов ИВЛ. Вернее были, но такие, что перевод на ИВЛ был практически равен переводу пациента на тот свет из-за количества осложнений. И пакеты спасли тогда не одну жизнь», — написала Шилова.

Она заявила, что врачам удалось найти производителя, выпустившего качественные пакеты, которые можно использовать в местных больницах.

»(Ранее) соединение пакета с кислородными трубками с помощью лейкопластыря часто давало утечку», — пояснила врач.

Шилова сравнила ситуацию с коронавирусом с фильмом про апокалипсис, заявив, что теперь у человечества появилась надежда.

«Да, это не полная победа над COVID-19. Но это наш маленький шаг в ее сторону», – отметила врач.

Согласно последним данным, число инфицированных COVID-19 в мире превысило 1,4 млн человек, при этом выздоровели более 302 тыс. человек, а скончались — 82 114. На Украине зафиксировали 1668 случаев заражения, выздоровели 35 пациентов, а умерли — 52.

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