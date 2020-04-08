Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Самолет с гражданами России вылетел из нью-йоркского аэропорта в Москву. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, регистрацию на борт прошли несколько десятков россиян. Сколько именно, официально не уточняется.
Ранее сообщалось, что вылетевший из Москвы самолет с американскими гражданами на борту приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
По словам посла России Анатолия Антонова, в Соединенных Штатах оставались около двух тысяч россиян, планировавших вернуться на родину.
Россия в связи с ситуацией с коронавирусом с 4 апреля приостанавливала международные авиарейсы по вывозу россиян из-за рубежа. 6 апреля Россия возобновила данные авиарейсы.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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