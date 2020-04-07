Американец убил жену и неделю спал с ее телом
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45-летний американец задушил жену и неделю спал в кровати с ее телом, пишет The Sun со ссылкой на правоохранителей.
Полицию вызвали знакомые пары, пришедшие в гости. Они застали мужчину и его жену спящими в кровати. Когда хозяин дома проснулся, а жена осталась лежать, гости вызвали правоохранителей.
Сообщается, что муж задушил женщину после того, как она обвинила его в изменах. Подозреваемый дал признательные показания.
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