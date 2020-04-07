Скворцова: Россия идет по благоприятному сценарию с коронавирусом
Экс-глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что ситуация с коронавирусом в России пока развивается по одному из самых благоприятных сценариев, пишет РИА «Новости».
В России коронавирусом заразились 7497, скончались 58 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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