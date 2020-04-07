В Прикамье раскрыто изнасилование 25-летней давности
В Пермском крае мужчина обвиняется в том, что 25 лет назад изнасиловал и убил несовершеннолетнюю девушку, пишет СУ СК по региону.
По версии следствия, преступление произошло в июне 1994 года, после чего подозреваемый скрылся. Его причастность к изнасилованию и убийству установили по генетической экспертизе.
45-летнего мужчину нашли, когда он отбывал наказание за другие тяжкие правонарушения.
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