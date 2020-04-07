Число жалоб на домашнее насилие за время карантина увеличилось на 25%

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Число обращений в кризисные центры со стороны пострадавших от домашнего насилия за время карантина увеличилось на 25%. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор кризисного центра «Анна» Марина Писклакова-Паркер.

«В конце марта произошел резкий всплеск обращений от жертв домашнего насилия – звонков на наш всероссийский телефон доверия стало больше на 25%. В ситуации изоляции риски усиливаются из-за того, что пострадавшим сложнее обращаться за помощью — они ведь постоянно находятся на одной территории с агрессором. Кроме того, сейчас закрыты так называемые «убежища», куда женщина может уйти от своего обидчика», — объяснила она.

По словам руководителя кризисного центра, проявлению агрессии способствует не только замкнутое пространство, в котором находятся люди, но и общая социальная напряженность.

«Сейчас наблюдается рост социального напряжения – люди испытывают неуверенность в завтрашнем дне из-за пандемии, так как ее последствия обещают быть очень серьезными. Запас психологической прочности у всех людей разный, а условия самоизоляции как раз создают благоприятную почву для проявления насилия», — сказала Писклакова-Паркер.

Руководитель «Кризисного центра для женщин» Елена Болюбах также отметила, что обращения жертв домашнего насилия сейчас наполнены отсылками к условиям самоизоляции.

«Мы точно можем сказать, что в каждом обращении в кризисный центр сейчас идет отсылка к самоизоляции — люди не могу разъехаться, чтобы избежать эскалации конфликта. Нынешние обстоятельства вызывают затруднения с реализацией плана безопасности: отсутствует информация о том, насколько сейчас полиция готова к реагированию на заявления, уместно ли обращаться в трамвпункт с побоями», — сообщила собеседница издания.

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