СК проверяет фейк о побеге руководства больницы в Уфе из-за COVID-19

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Следственный комитет (СК) России проводит проверку фейковой видеозаписи о побеге руководства уфимской больницы из-за коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Ранее в сети появилась сопровождаемая видеозаписью информация о побеге руководства больницы через окно после подтверждения коронавируса у некоторых пациентов.

Руководство больницы опровергло данные сведения, отметила Петренко. Она добавила, что СК начал проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства съемки и личности распространивших запись.

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