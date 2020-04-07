В Москве в службу «112» поступило более 3 тысяч вызовов, связанных с COVID-19

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В Москве на номер службы «112» поступило более 3 тысяч экстренных вызовов, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Так, в январе с вопросом о коронавирусе обратились 9 человек, в феврале – 53, а в марте уже более 3 тысяч.

Чаще всего люди узнавали, где сделать обследование на коронавирус по возвращении из-за границы, как получить больничный, находясь на карантине, и есть ли зараженные в районе или области.

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