В Иране свыше 600 человек умерли от алкогольного отравления

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В Иране свыше 600 человек скончались от алкогольного отравления на фоне распространения в стране коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Mizan Online со ссылкой на заявление представителя судебной власти страны Голямхосейна Эсмаили.

По исламским законам, в Иране запрещен алкоголь, но производится метиловый спирт. Предполагается, что иранцы отравились контрафактным алкоголем или метанолом, который потребляется в стране в качестве «профилактики» коронавируса.

По словам Эсмаили, в общей сложности отравились три тысячи человек.

Он также обратил внимание граждан на то, что алкоголь является не лекарством, а «ядом».

В настоящее время в Иране зафиксировано 60 500 случаев заражения, 3 739 человек скончались. Выздоровели не менее 24 тысяч пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,3 млн случаев заражения.

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