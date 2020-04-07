В Госдуму внесен законопроект об упрощенной процедуре получения гражданства РФ

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В Госдуму внесен правительственный законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для ряда категорий граждан. Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно инициативе, желающим получить гражданство России иностранцам не придется отказываться от уже имеющегося.

Также закон предлагает внести изменения в пункт, согласно которому претендовать на российское гражданство могут иностранцы, прожившие в России свыше 5 лет с момента выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание в РФ. Инициатива предлагает отменить это положение, а также обязательство иметь законный источник средств к существованию.

Отмечается, что законопроект коснется граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины. Также в число тех, на кого распространится закон, планируют включить иностранцев или лиц без гражданства, имеющих хотя бы одного родителя-россиянина, проживающего на территории РФ.

Кроме того, упрощенная процедура будет актуальна иностранцам, постоянно проживающим на территории России и признанным носителями русского языка.

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