ЕГЭ в 2020 отменять не будут
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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году не будут отменять из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Единый государственный экзамен отменен не будет», — рассказал он.
По словам Кравцова, Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором подготовило новый проект расписания проведения ЕГЭ.
Первый экзамен, согласно проекту, состоится 8 июня.
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