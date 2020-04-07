ЕГЭ в 2020 отменять не будут

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году не будут отменять из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Единый государственный экзамен отменен не будет», — рассказал он.

По словам Кравцова, Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором подготовило новый проект расписания проведения ЕГЭ.

Первый экзамен, согласно проекту, состоится 8 июня.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

По примеру США: ЕГЭ предложили отменить из-за пандемии

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Очередного переноса ЕГЭ из-за продления нерабочих дней не планируется