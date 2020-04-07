В Москве от пневмонии умер известный физик Мишик Казарян

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В Москве в медицинском центре «Новомосковский» скончался известный физик, профессор Мишик Казарян. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

26 марта в той же клинике умерла его жена Арпик Асратян — врач-гинеколог, у которой обнаружили коронавирусную инфекцию.

По данным издания, супруги были госпитализированы в середине марта. С заразившимися COVID-19 они не контактировали, за границу не ездили. Однако у женщины тест на коронавирус дал положительный результат, впоследствии она умерла.

Позже у мужчины начала развиваться двусторонняя пневмония, что и стало причиной смерти.

Мишик Казарян являлся физиком и создателем наиболее яркого импульсно-периодического лазера для видимой области спектра. За это изобретение он в 1980 году получил Государственную премию СССР. До самой смерти Казарян работал в физическом институте им. Лебедева.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 6 343 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,2 млн.

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