МЧС рассказало о помогающих уберечься от коронавируса действиях после прогулки

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В МЧС рассказали, что необходимо сделать в первую очередь после возвращения с улицы, чтобы не заразиться коронавирусом, передает РИА «Новости».

Во-первых, после возвращения после прогулки необходимо тщательно вымыть обувь и переодеться. Используемые на улице средства защиты (медицинские маски и перчатки) необходимо утилизировать, положив их в целлофановый пакет.

Далее следует пойти помыть руки с мылом в теплой воде (не менее 20 секунд), а также промыть нос и горло, умыть лицо и глаза.

Министерство напоминает, что россияне могут покидать дома во время режима самоизоляции только, если существует угроза жизни и здоровью людей, за получением медицинской помощи, необходимой поездки на работу, похода до ближайшего магазина или аптеки, выгула животных (не далее 100 метров от места проживания), чтобы выбросить мусор.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, всего в мире заразились коронавирусом более 1,3 млн человек, при этом вылечились более 278 тыс. пациентов, а умерли — 74 693.

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