В ВОЗ заявили о нехватке в мире 5,9 млн медсестер

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В мире не хватает еще почти шесть миллионов медсестер в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В настоящее время в системе здравоохранения в мире задействованы почти 28 млн работников сестринских служб. Это число увеличилось на 4,7 млн человек с 2013 по 2016 год. Однако дефицит все еще сохраняется.

«Дефицит сестринского персонала во всем мире составляет 5,9 млн», — цитирует организацию ТАСС.

Как отмечается, нехватка работников сильнее всего ощущается в Африке, Юго-Восточной Азии и не только.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, всего в мире заразились коронавирусом более 1,3 млн человек, при этом вылечились более 278 тыс. пациентов, а умерли — 74 693.

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