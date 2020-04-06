Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, ЕГЭ в 2020 году начнется 8 июня с экзаменов по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.
Экзамен по русскому языку состоится 11 июня, по математике базового уровня и профильного уровня — 15 июня.
Проверка знаний по истории и физике пройдет 18 июня, по обществознанию и химии — 22.
Иностранные языки выпускники будут сдавать 25, 26 и 29 июня.
С 1 по 11 июля намечены резервные дни сдачи экзамена.
Ранее стало известно, что ЕГЭ и ОГЭ 2020 перенесут из-за распространения коронавируса.
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