Рабочий погиб при обвале грунта на севере Москвы

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Рабочий погиб при обвале грунта во время реконструкции парка «Северный речной вокзал» в столице, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На территории реконструируемого парка «Северный речной вокзал» по адресу Ленинградское шоссе, дом 53 произошел обвал грунта в траншее», — сказал собеседник агентства, добавив, что при обвале погиб мужчина, работавший на объекте.

Обстоятельства происшествия и личность погибшего в настоящее время выясняются. На месте работают сотрудники МЧС.

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