Губернатор Томской области разрешил гулять с детьми во дворах

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин попросил местных жителей соблюдать режим самоизоляции, однако разрешил прогулки с детьми. Об этом он сказал в своем телеобращении.

По его словам, мамам с младенцами разрешено погулять с коляской во дворе своего дома.

При этом чиновник призвал их не собираться вместе с подругами, а гулять «исключительно с семьей».

Также Жвачкин отметил, что не должно быть «массовых выездов» на дачу, поскольку тогда будет «грош цена нашей самоизоляции». Томский губернатор разрешил совершать поездки на дачные участки только в кругу семьи.

По последним данным, в России зарегистрировано уже 6 343 случая заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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