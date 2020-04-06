Россия выделит $1 млн ВОЗ на борьбу с коронавирусом
Россия выделит $1 млн Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на борьбу с коронавирусом.
Об этом говорится в распоряжении правительства. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Выделить в 2020 - 2021 годах бюджетные ассигнования из федерального бюджета до $1,01 млн на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией», — говорится в документе.
На сегодняшний день в России выявлено уже 6 343 случая заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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