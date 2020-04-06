В ЮАР жених и невеста были арестованы за проведение свадьбы
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В ЮАР жених и невеста были арестованы за проведение свадьбы во время общенационального запрета на все массовые мероприятия из-за коронавируса. Об этом сообщает «Би-би-си».
Арестованы были также все 40 гостей свадьбы и пастор, который проводил церемонию бракосочетания. Все были доставлены в полицейский участок.
По последним данным, в ЮАР зарегистрировано 1655 случаев коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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