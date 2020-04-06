«Индекс самоизоляции» снизился в Москве до 3,0
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Многие москвичи остались дома на восьмой день, соблюдая режим самоизоляции. Это следует из индекса самоизоляции Яндекса.
Так, по состоянию на 13.00 6 апреля, индекс самоизоляции составляет 3,0, что является самым низким показателем за восемь дней режима.
«Большинство людей дома», — следует из статистики.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса — по 30 апреля.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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