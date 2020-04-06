В Москве школьники сбежали из дома, устав от карантина
В Москве двое подростков сбежали из дома после того, как им надоело сидеть на карантине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в столице Ольгу Ярославскую.
Как отмечается, инцидент произошел в Хорошевском районе. Дети 2006 и 2007 года рождения, взяв с собой вещи и свои накопленные 4 тыс. руб., устроили побег. Предполагается, что они сделали это из-за конфликта с родителями, которые запрещали им выходить на улицу.
По словам Ярославской, в настоящее время правоохранители проводят проверку.
Она также призвала родителей пояснять детям, почему необходимо сидеть дома.
«По статистике, уже заболели десятки детей, вирус очень опасен для всех», — сказала омбудсмен.
Ранее Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в столице 30 детей заразились коронавирусной инфекцией.
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