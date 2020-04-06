Еще один священник в Москве заразился COVID-19
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Клирик храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в московском Марьино диакон Дмитрий Сазонов заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, также у двоих священнослужителей из храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, диакона Алексея Сапронова и протоиерея Сергия Тишкуна, подозревают наличие инфекции. Диагноз пока не подтвержден.
Всех контактировавших с ними попросили самоизолироваться.
Накануне стало известно, что коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии.
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