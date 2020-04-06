Минпромторг расследует инцидент с замминистра Овсянниковым в Ижевске

<img src="//img.gazeta.ru/files3/313/13038313/RIAN_2899868.HR-pic905-895x505-32323.jpg">

Минпромторг России проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который произошел в аэропорту Ижевска с заместителем главы министерства Дмитрием Овсянниковым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что Овсянников устроил скандал в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в столицу. По данным РЕН ТВ, работники аэропорта попросили чиновника пройти через рамку металлодетектора. После того как рамка несколько раз сработала, его попросили предъявить документы. Тогда Овсянников начал ругаться и, не предъявив документы, проследовал к стойке регистрации, в результате чего был задержан.

В министерстве отметили, что такое поведение чиновника подобного уровня недопустимо.

При этом правовую оценку произошедшему даст суд, добавили в Минпромторге.